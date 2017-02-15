В Турции арестовано 27 полицейских

В Турции, после подавления попытки военного переворота 15-го июля, продолжаются аресты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В результате операции, проведенной в 8 губерниях Турции, было арестовано 27 полицейских, их обвиняют в использовании секретной гюленовской сети ByLock.