Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым карабахский конфликт

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Россию 21-22 февраля. Как передает «Арменпресс», об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках визита состоятся переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. "В ходе переговоров планируется обсудить двустороннее сотрудничество, нагорно-карабахское урегулирование, проблематику взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", — сказала дипломат. Захарова отметила, что визит станет продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.