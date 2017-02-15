Встреча Лаврова и Тиллерсона планируется 16 февраля в Бонне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 16-17 февраля на полях встречи Группы двадцати (G20) в Бонне ряд двусторонних встреч, в частности с главами внешнеполитических ведомств США и ФРГ - Рексом Тиллерсоном и Зигмаром Габриэлем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лавров проведет на полях "двадцатки" в Бонне встречи с Тиллерсоном и Габриэлем", - сказала она. Кроме того, добавила дипломат, на полях мероприятия "пройдет большое количество двусторонних встреч и контактов".

"16 февраля в Бонне запланированы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств США и Германии - Рексом Тиллерсоном и Зигмаром Габриэлем, - отметила Захарова. - Есть информация о возможности проведения встречи с китайскими коллегами, запланирована и прорабатывается встреча с главами МИД Бразилии и ЮАР".







