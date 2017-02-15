Вследствие взрыва в селе Арцванист гражданин получил ожоги

В службе спасателей был получен сигнал о том, что в одном из домов села Арцванист в Гегаркунике произошел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали пожарные и оперативники.

Выяснилось, что в доме номер 25 по 20-й улице произошел взрыв, есть повреждения стен и потолка дома.

До прибытия спасателей А.Ш., 1956 г.р., который получил ожоги, был доставлен в МЦ Мартуни. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.