Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Вследствие взрыва в селе Арцванист гражданин получил ожоги


В службе спасателей был получен сигнал о том, что в одном из домов села Арцванист в Гегаркунике произошел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь  спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали пожарные и оперативники.

Выяснилось, что в доме номер 25 по 20-й улице  произошел взрыв, есть повреждения стен и потолка дома.

До прибытия спасателей А.Ш., 1956 г.р., который получил ожоги, был доставлен в МЦ Мартуни. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации