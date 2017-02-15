В Тегеране стартовал второй этап женского чемпионата мира по шахматам

В Тегеране состоялись встречи второго этапа женского чемпионата мира по шахматам.

По сообщению «Арменпресс», фаворитки турнира Цзю Венцзю и Анна Музычук одержали победы, занимающие 3-ю и 4-ю позиции Александра Костенюк и Харика Дронавалли завершили свои партии вничью.

Во втором этапе неожиданный результат зарегистрировала лишь Валентина Гунина, играя против Ни Шицю. Играющая черными Ни Шицю достигла преимущества над двухкратной чемпионкой Европы Гуниной.

В первых партиях важные победы отпраздновали Нана Дзагнидзе и Ольга Гиря.