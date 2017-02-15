Если Азербайджан снова прибегнет к авантюристским попыткам, то последствия для него будут тяжелее: Шаварш Кочарян

Действия Азербайджана доказывают, что международному признанию НКР нет альтернатив. Как передает «Арменпресс», об этом на конференции «Открытие блокады Степанакерта: 25 лет спустя» сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

«Я считаю очень важной работу этой конференции, поскольку многое забывается и искажается усилиями нашего противника. Азербайджан несовместим с правами человека, террор на государственном уровне очевиден. Апрельская война показала, что то, что началось в Сумгаите, является продолжающейся политикой Азербайджана. Столько лет они имитировали участие в переговорном процессе, и в этом этапе у сопредседателей есть одна миссия – не позволить возобновление военных действий. А Азербайджан стремится к военному решению конфликта и политике геноцида в отношении населения НКР. Попросту смешно, когда сторона, которая не готова к взаимным уступкам, предъявляет свои претензии не только к НКР, но и по отношению к территории Армении»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, апрельская война показала также, что надо всегда быть готовыми к любой авантюре со стороны Азербайджана.

«Думаю, что если Азербайджан снова прибегнет к авантюристским попыткам, то последствия для него будут тяжелее»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.