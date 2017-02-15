Иностранные авиакомпании, летающие в Армению, увеличивают частоту своих рейсов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь ГУГА РА Сатеник Ованнисян.

«Параллельно росту пассажиропотока, иностранные авиакомпании, летающие в Армению, увеличивают частоту своих рейсов. В частности, «Победа» с марта будет совершать 4 еженедельных рейса Москва-Гюмри-Москва, «Катар Эйруейз» будет ежедневно совершать рейсы Доха-Ереван-Доха, а «Эгейские авиалинии» к летнему сезону будут 6 раз в неделю совершать рейсы Афины-Ереван-Афины. К летнему сезону, особенно, к празднику Новруз-Байрам, участятся рейсы иранских авиакомпаний»,- сказала она.