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Авиакомпании, летающие в Армению, увеличивают частоту своих рейсов


Иностранные авиакомпании, летающие в Армению, увеличивают частоту своих рейсов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь ГУГА РА Сатеник Ованнисян.

«Параллельно росту пассажиропотока, иностранные авиакомпании, летающие в Армению, увеличивают частоту своих рейсов.  В частности, «Победа» с марта будет совершать  4 еженедельных рейса Москва-Гюмри-Москва, «Катар Эйруейз» будет ежедневно совершать  рейсы Доха-Ереван-Доха, а «Эгейские авиалинии» к летнему сезону будут 6 раз в неделю совершать  рейсы Афины-Ереван-Афины.  К летнему сезону, особенно, к празднику Новруз-Байрам, участятся рейсы иранских авиакомпаний»,-  сказала она.



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