Вследствие ДТП 5 человек были госпитализированы

На трассе Севан-Мартуни-Гетап столкнулись а/м марок «Форд Транзит» и «ВАЗ-21099». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, водитель «ВАЗ-21099» и 4 пассажиров были госпитализированы, где Фидан Акопян, 2000 г.р., от полученных травм скончался.

Ведется расследование.