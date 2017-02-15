Половина американцев поддерживает Трампа, показал опрос

Американцы разделились практически поровну по вопросу, одобряют ли они деятельность Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствует опрос телекомпании Fox News.

Так, 48% опрошенных заявили, что одобряют действия Трампа, а 47% — что не одобряют ее. При этом мнения разделились строго по партийной линии: 87% республиканцев одобряют Трампа, а 90% демократов — не одобряют, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ровно половина опрошенных заявила, что уверена в способности Трампа справляться с кризисами. Почти столько же — 49% — не доверяют способности Трампа принимать решения.

Трамп вступил в должность с рекордно низкими за всю историю рейтингами в опросах общественного мнения. Для сравнения, после первого месяца работы президента Барака Обамы в 2009 году его действия поддерживали 60% опрошенных.

Опрос проводился среди 1,013 тысячи зарегистрированных избирателей во всех штатах США. Опрос проводили по заказу телеканала компании Anderson Robbins Research и Shaw & Company Research. Опрос прошел 11-13 февраля, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.