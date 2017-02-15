Если в марте 2006 года к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину с "восхищением", "уважением" и "симпатией" относились 37% опрошенных, то в январе этого года их количество выросло до 46%., пишет РБК со ссылкой на исследование, оказавшееся в распоряжении издания.

Лучше относиться стали жители России также к Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Количество симпатизирующих Брежневу увеличилось за 11 лет с 39% до 47%, а президенту России Путину - с 76% до 83%.

Эти три государственных деятеля - фавориты участников опроса.