Председатель коммитета Айдата США обсудил с Менендесом преимущества договора о предупреждении двойного налогообложения

Председатель комитета Айдата США Раффи Амбарян встретился с сенатором США Робертом Менендесом. Как сообщили «Арменпресс» в комитете Айдата США, стороны обсудили приоритеты армяно-американских отношений, в том числе, преимущества договора о предупреждении двойного налогообложения и перспективы его подписания.

Комитет Айдата США отмечает, что среди экономических приоритетов в армяно-американских отношениях обозначены подписание договора о предупреждении двойного налогообложения, выделение помощи Армении от Корпорации вызовы миллениума, перспективы открытия прямого рейса Ереван-Лос-Анджелес. Именно эти вопросы были обсуждены на встрече с сенатором США Робертом Менендесом.