Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 56,84 рубля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.

Курс евро по состоянию на 10:11 мск снизился на 20 копеек, составив 60,4 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,2%, до отметки $55,68 за баррель.

Индекс ММВБ снизился на 0,5% и составил 2131,84 пункта, а индекс РТС вырос на 0,2%, до отметки 1177,79 пункта.







