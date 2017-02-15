Партии «Свободные демократы» и «Свобода» примут участие в выборах единым списком

Партии «Свободные демократы» и «Свобода» примут участие в парламентских выборах единым списком. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь партии «Свободные демократы» Сона Минасян, которая сообщила и о том, что между партиями «Свободные демократы» и «Свобода» было подписано соглашение о том, что они выступят в выборах объединенными силами.

Председатель партии «Свобода» Грант Багратян представил детали этого соглашения на своей странице в Facebook.

По предложению партии «Свободные демократы» список этого блока возглавит председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян.

Кандидатом на пост премьер-министра от этого блока будет председатель партии «Свобода» Грант Багратян.

В скором будущем будет представлена программа этого блока. В составлении программы принимали участие Степан Сафарян, Анаит Бахшян, гражданские активисты из «Электрик Ереван» и «Против».