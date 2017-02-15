Индия успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника
Индийская ракета-носитель PSLV-C37 успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).
Пуск ракеты транслировали в прямом эфире местные СМИ. Вся миссия продлилась около получаса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии. "PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением", — заявил он на пресс-конференции.
09:15, 15.02.2017
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