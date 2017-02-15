СМИ: Ким Чен Нам не претендовал на власть в КНДР

Скончавшийся в Малайзии старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам всегда публично подчеркивал отсутствие у него властных амбиций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявлял несколько раз в интервью различным СМИ, подчеркивается в репортаже телеканала Asahi.

В 2010 году в КНДР официально стартовала кампания по подготовке к передаче власти от возглавлявшего ее тогда лидера Ким Чен Ира его сыну Ким Чен Ыну. Тогда на вопрос корреспондента японского телеканала Asahi Ким Чен Нам сказал, что поддерживает этот шаг. "Это решение моего отца. Как он решил, так и надо делать", - заметил он.

Отвечая на вопрос о том, заинтересован ли он в том, чтобы в будущем сменить Ким Чен Ира в качестве правителя КНДР, Ким Чен Нам ответил отрицательно. "Меня лично это не интересует", - заметил он. В ответ на уточняющий вопрос, он рассмеялся. "Меня не интересует политика", - добавил он.

Несмотря на то, что Ким Чен Нам неоднократно открыто критиковал общественный строй КНДР, он всегда отвергал домыслы о том, что ему пришлось "бежать" из КНДР. "Какой побег? О чем вы говорите? Я никогда не убегал из Северной Кореи, у меня попросту нет причин для этого", - с улыбкой парировал он вопросы журналистов.

Тем не менее, Ким Чен Нама везде сопровождали телохранители, а 2012 году в британской прессе появилась информация, что ему пришлось покинуть китайский анклав Макао и переселиться в Сингапур из-за опасений, что спецслужбы КНДР готовят на него покушение.





