На проспекте Аршакуняц сгорел автомобиль: пострадавших нет

В Ереване на проспекте Аршакуняц сгорел автомобиль марки «Оппель». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в момент возгорания в машине никого не было, пострадавших нет.

«Сигнал был получен в 09։32, на место выехала группа спасателей, через 9 минут пожарные были на месте и погасили пламя»,- сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении