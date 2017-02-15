В Батуми задержали гражданина США, обвиняемого в терроризме

Сотрудники полиции Грузии совместно с Интерполом задержали в аэропорту Батуми гражданина США, разыскиваемого по обвинению в терроризме. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Грузии.

"Интерпол Тбилиси и сотрудники КПП "Батумский аэропорт" главного управления аджарского департамента патрульной полиции МВД в результате совместной операции задержали в аэропорту Батуми разыскиваемого на международном уровне Интерполом Ташкента гражданина США Л.К., рожденного в 1978 году. Л.К. признан виновным по статьям УК Узбекистана, которые подразумевают терроризм, создание криминальной организации, совершение диверсии и незаконное изъятие боевых материалов", — говорится в сообщении.