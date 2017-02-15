Левон Аронян примет участие в турнире в Ставангере
Представитель сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Левон Аронян примет участие в крупном международном турнире в Ставангере.
По сообщению «Арменпресс», организаторы обнародовали имена 10 участников турнира.
В международном турнире выступят чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, представители США Уэсли Сон, Фабиану Каруна, Хикару Накамура, российские шахматисты Владимир Крамник, Сергей Карякин, француз Максим Лаграв, индийский шахматист Виши Ананд, представитель Нидерландов Аниш Гири и лидер армянской сборной Левон Аронян.
Международный турнир в Ставангере пройдет с 5 по 17 июня.
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