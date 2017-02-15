Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 15-17-го февраля посетит Германию, где примет участие в конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретится в Мюнхене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также проведет ряд 2-сторонних встреч.