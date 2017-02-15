Ованнес Габузян стал одним из лидеров розыгрыша “Кубка Фирдуса”

В проходящем в Иране розыгрыше “Кубка Фирдуса” состоялись партии 2-го и 3-го туров.

По сообщению «Арменпресс», обе свои партии армянский шахматист Ованнес Габузян завершил победой, Грайр Симонян отметил одну победу и одну ничью. После 3-го тура Ованнес Габузян заработал 3 балла и является одним из лидеров турнира. Грайр Симонян зарегистрировал в своем активе 2,5 балла.