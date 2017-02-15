Пока ни одна из партий или блоков не представили в ЦИК документов для выдвижения кандидатур в предстоящих парламентских выборах. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь ЦИК Армении Эрминэ Арутюнян.

«По положению на данный момент ни одна из партий или блоков не представили в ЦИК документов для выдвижения кандидатур в предстоящих парламентских выборах»,- сказала пресс-секретарь ЦИК Армении Эрминэ Арутюнян.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.