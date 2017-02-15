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Пока ни одна из партий или блоков не представили в ЦИК документов для выдвижения кандидатур


Пока ни одна из партий или блоков не представили в ЦИК документов для выдвижения кандидатур в предстоящих парламентских выборах. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказала пресс-секретарь ЦИК Армении Эрминэ Арутюнян.

 «По положению на данный момент ни одна из партий или блоков не представили в ЦИК документов для выдвижения кандидатур в предстоящих парламентских выборах»,- сказала пресс-секретарь ЦИК Армении Эрминэ Арутюнян.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.



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