Газета Guardian, основываясь на данных ВОЗ, опубликовала список городов мира с самой загрязненной атмосферой, в котором Турция отличилась особо неблагоприятными показателями.

Как передает «Арменпресс», среди 10 городов Европы с самой загрязненной атмосферой 8 находятся в Турции. Это города Батман, Хаккари, Газиантеп, Сиирт, Афен, Караман, Игдир и Испартан.

Три самых загрязненных города мира – Забол (Иран), Гвалиор (Индия) и Аллахабад (Индия).