15-е февраля отмечается в мире как День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Цель подобных мероприятий – повышение осведомленности среди населения и оказание помощи больным детям и их семьям.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 215 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте до 14 лет, и 85 000 новых случаев детских онкологических заболеваний в возрасте от 15 до 19 лет.

По мнению специалистов ВОЗ, при своевременном выявлении и лечении, излечивается до 80% онкологических заболеваний, а в Армении эта цифра равна 65%-70%.

Благодаря развитию медицины, в детской онкологии имеются значительные успехи. Многие заболевания, которые ранее считались неизлечимыми, сейчас поддаются лечению комплексными методами терапии от хирургических и до пересадки стволовых клеток.

Наиболее часто среди детских онкологических заболеваний встречаются лейкемия, лимфомы, злокачественные новообразования головного мозга и нервной системы, опухоли костной ткани, нейробластома, опухоль Вильмса, рабдомиосаркома и др.

В Армении ежегодно регистрируется 50- 60 новых случаев детских онкологических заболеваний. Диагностика и лечение проводятся в Национальном онкоцентре имени Фанарджяна, в Центре гематологии имени Еоляна, в Детской больнице Мурацана – в рамках госзаказа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

В деле лечения детских онкологических заболеваний неоценима роль фонда «Подари жизнь» и его совета попечителей во главе с супругой президента Армении Ритой Саргсян. В центрах, где проводятся диагностика и лечение детских онкологических заболеваний, имеется новейшее оборудование, есть возможности для лечения детей и взрослых. В Центре гематологии имени Еоляна есть уникальный в регионе центр по пересадке костного мозга, который позволяет лечиться дома, а не за рубежом.