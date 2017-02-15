СМИ: камеры зафиксировали женщину, которая может быть причастна к смерти Ким Чен Нама

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура зафиксировали женщину, которая может быть причастна к смерти Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Star.

"При увеличении изображения отчетливо видна женщина среднего возраста, азиатской внешности, она была одета в белую кофту, короткую синюю юбку, а на плече висит маленькая дамская сумочка", - отмечает издание.

Представители полиции ранее сообщили, что проводят тщательное расследование инцидента в аэропорту, в том числе намерены проверить все камеры видеонаблюдения. СМИ также утверждали, что Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, предположительно, из КНДР. Между Пхеньяном и Куала-Лумпуром установлен режим безвизовых поездок.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. В минувший понедельник он был убит, предположительно, при помощи яда, в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао на встречу с семьей. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.







