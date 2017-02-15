Kyodo: подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама могут быть уже мертвы

Две женщины, которые могли быть причастны к смерти Ким Чен Нама - брата лидера КНДР - могут быть уже мертвы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщило агентство Kyodo.

"Есть информация о том, что они уже мертвы - сейчас мы проверяем ее", - цитирует агентство источник в японском правительстве.

Ранее японские и южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники в южнокорейской разведке, сообщали, что нападение на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура могли совершить две женщины, имеющие отношение к северокорейским спецслужбам. Официального подтверждения этой информации не было.







