СМИ: тело Ким Чен Нама перевезено в больницу Куала-Лумпура для вскрытия

Судебно-медицинская экспертиза скончавшегося в Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдет в центральной больнице Куала-Лумпура (Hospital Kuala Lumpur). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило издание New Straits Times со ссылкой на источники.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы полиции Малайзии Алиму, "вскрытие будет произведено в течение дня, а вечером ожидается пресс-конференция или же заявление для прессы о результатах судебно-медицинской экспертизы".

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.





