Могерини после визита в Вашингтон заявила о возможной потере США роли мирового лидера

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посетившая на прошлой неделе Вашингтон с двухдневным визитом, заявила по итогам поездки, что США могут потерять роль мирового лидера. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом она сообщила в опубликованном интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий ( LENA ), в который входит немецкая Welt.

"Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен", - предупреждает глава европейской дипломатии. "Когда величайшая демократия мира подвергается подобным испытаниям, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира", - опасается Могерини.

Могерини отметила, что США не должны вмешиваться в европейскую политику. "Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала тогда она.