Комиссар Европарламента осудил нарушения прав человека в Турции

Комиссар Европарламента по правам человека Нильс Мужниекс подготовил доклад о свободе слова в Турции, в котором осудил нарушения прав человека в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство BBC.

В докладе Нильс Мужниекс отмечает, что в Турции уже арестовали 151 журналиста. «Задачи, связанные со свободой слова и прессы, которые достигают критических размеров, еще более усугубились в условиях чрезвычайного положения, введенного после подавления попытки военного переворота 15-го июля. Из необходимых шагов следует для начала отменить чрезвычайное положение, прекратить ненужные ограничения свободы слова»,- подчеркнул он.

В 25-страничном докладе Нильс Мужниекс отмечает, что после подавления попытки военного переворота 15-го июля в Турции резко ограничены соцсети, закрыты 158 радио-, телеканалов и газет. «Этому оправданием не являются ни теракты, и ни попытка военного переворота»,- подчеркнул он.

По его словам, в Турции упал градус демократии, с работы уволено около 4.500 академиков, арестовано 11 депутатое от прокурдской Демократической партии народов.