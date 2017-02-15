СМИ: Флинн рассказал о переговорах с послом РФ

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что "не пересекал границ" в ходе переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком, пояснив, что в действительности речь шла не о санкциях, а о факте высылки из США 35 российских дипломатов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое признание он сделал в своем последнем перед отставкой интервью сетевому изданию Daily Caller, опубликованном во вторник.

"Речь шла не о санкциях, а о тех 35 людях, которых выслали (из страны)", - сказал Флинн. " В действительности разговор был такой: "Да, я знаю, что произошло, мы все изучим". Но я никогда не говорил ничего вроде: "мы планируем пересмотреть санкции" или что-то в этом духе", - добавил он.

Вместе с тем Флинн заявил, что гораздо больше его беспокоит ситуация с утечками секретной информации, в частности о беседах политиков, в прессу.

13 февраля президент США Дональд Трамп принял заявление Флинна об отставке с должности советника по национальной безопасности. В документ тот указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом.

Ранее во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил на брифинге, что президент США Дональд Трамп попросил Флинна уйти в отставку, так как утратил к нему часть доверия.





