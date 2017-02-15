NYT: помощники Трампа контактировали с разведкой РФ до выборов в США

Лица, которые впоследствии вошли в избирательный штаб Дональда Трампа, контактировали с сотрудниками российских разведывательных служб до состоявшихся в США в ноябре 2016 года президентских выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое утверждение приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times.

По версии четырех действующих и бывших американских чиновников, "данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов", говорится в материале. Как разъясняется в статье, указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.

The New York Times не уточняет, о ком именно из помощников Трампа или его знакомых идет речь. Издание лишь отмечает, что в их число входит бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.

Американская телекомпания CNN выступила во вторник с аналогичными утверждениями со ссылкой на некие источники. Ни The New York Times, ни CNN не приводят доказательств, говорящих в пользу их версий.







