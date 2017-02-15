На территории Армении и НКР имеются труднопроходимые дороги

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 15-го февраля на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, поворотыТигранашена, перевал Варденяц.

На поворотах Тигранашена, на перевале Варденяц, на дороге Горис-Сисиан - местами гололед.

В Арарате, Вайц Дзоре, Армавире, Аштараке, Талине, Абовяне, Раздане, Чаренцаване, Егварде, Аштараке, Апаране, Арагаце, Каджаране, Сисиане, Горисе, Капане , Мегри, на перевале Варденяц, Сараван-Зангер на дорогах идет снег.

На дорогах Горис-Сисиан и Мегри-Каджаран – туман.

На территории НКР труднопроходимы дорога Сотк-Карвачар и район Кашатаха, идет снег.

Согласно информации, полученной из департамента МЧС Северной Осетии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.