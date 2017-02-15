Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 600 раз

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 45 раз, более 600 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 15-го на 16-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 45 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 600 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в восточном минометы калибра 60 мм и 82 мм, 3 выстрела.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».