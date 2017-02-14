Исполнительный орган РПА во главе с Сержем Саргсяном будет координировать предвыборный штаб партии

Членами предвыборного штаба Республиканской партии Армении на предстоящих парламентских выборах будут все члены Исполнительного органа партии во главе с президентом Армении, лидером РПА Сержем Саргсяном. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Все члены Исполнительного органа войдут в предвыборный штаб партии, и Исполнительный орган будет координировать кампанию Республиканской партии Армении», - сказал Шармазанов.

Шармазанов добавил, что в региональный список партии включено 133 кандидата, а в пропорциональный список - 64 кандидата. «Может быть, до 16 февраля будут какие-то незначительные технические изменения», - подчеркнул он.

Эдуард Шармазанов добавил, что пропорциональный список РПА весьма конкурентоспособен, и партия может добиться серьезных достижений.