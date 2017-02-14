В Анталье гражданин Турции убил русскую жену с двумя детьми
В Анталье гражданин Турции убил свою жену, россиянку, и двоих детей, после чего покончил с собой. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом рассказал представитель российского генконсульства.
Он добавил, что преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Муаммер Гюн отравил сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, после чего застрелил из помпового ружья жену Анну. Затем он позвонил в полицию и совершил самоубийство.
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