Пропорциональный список РПА на предстоящих выборах возглавит министр обороны Виген Саркисян

Пропорциональный список Республиканской партии Армении на предстоящих парламентских выборах возглавит министр обороны Виген Саркисян. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«На втором месте в списке будет мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем – министр юстиции Арпине Ованнисян, далее депутат НС Ара Баблоян и министр культуры Армен Амирян», - отметил Шармазанов.

Он отметил, что пятерка пропорционального списка неизменна. Шармазанов также представил следующую пятерку членов списка, отметив, что порядок может поменяться: Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Маргарит Есаян, Самвел Фарманян, Карен Авагян.

Президент Армении Серж Саргсян и премьер-министр Карен Карапетян не включены в список. Карапетян не включен в список из-за проблем с регистрацией.