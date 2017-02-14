Шувалов посетит Иран для переговоров по зоне свободной торговли с ЕАЭС

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 21 февраля посетит Иран для переговоров по зоне свободной торговли этой страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил представитель первого вице-премьера.

"Первый вице-премьер РФ посетит Тегеран 21 февраля 2017 года. Планируется, что Шувалов проведёт рабочие встречи с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Резой Нематзаде и министром коммуникаций и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмудом Ваези", — сказал собеседник агентства.

"Основной темой встреч станут переговоры по временному соглашению в рамках формирования зоны свободной торговле между Ираном и ЕАЭС", — добавил представитель Шувалова, отвечая на вопрос о теме рабочих встреч.

ЕАЭС включает в себя РФ, Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию.