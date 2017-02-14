Генконсул Армении в Алеппо на авиабазе Хмейми в Латакии принял отправленную из Армении гуманитарную помощь

Генконсул Армении в Алеппо Тигран Геворгян на авиабазе Хмейми в Латакии принял отправленную из Армении гуманитарную помощь, которая составила около 18 тонн.

Как сообщает Арменпресс, помощь предусмотрена для пострадавших от сирийского конфликта людей. На пакетах гуманитарной помощи написано: «С теплыми пожеланиями о мире братскому народу Сирии из Армении».

Самолет с продовольствием и вещами первой необходимости вылетел в Сирию из ереванского аэропорта «Эребуни» утром 14 февраля. Это второй гуманитарный груз, который отправляется в Сирию по поручению президента Армении Сержа Саргсяна. В общей сложности, из Армении в Сирию было отправлено 40 тонн груза.