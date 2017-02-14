В Ереване пройдет шестой раунд переговоров между Арменией и Европейским Союзом

Шестой раунд переговоров вокруг нового правового соглашению о торговле и инвестициях между Арменией и Европейским Союзом пройдет 15-16 февраля в Ереване. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна размещено на сайте правительства e-gov.am.