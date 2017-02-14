Пункт пропуска Верхний Ларс открыли для перемещения древесины и необработанных лесоматериалов из России в Армению

Предприниматели России и Армении теперь могут возить древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом через международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс (МАПП Верхний Ларс). Перевозки разрешены с 7 января.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, соответствующее решение было принято Правительством Российской Федерации 28 декабря 2016 года по результатам договорённости, достигнутой с Республикой Армения на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Стороны согласились, что решение вопроса имеет особую важность для их торговых отношений ввиду отсутствия альтернативных сухопутных маршрутов транспортных перевозок - в настоящее время МАПП Верхний Ларс (Республика Северная Осетия - Алания) является единственным автотранспортным коридором, ведущим с таможенной территории Евразийского экономического союза в Армению.

Ранее из-за отсутствия общей границы Армении со странами ЕАЭС и ряда норм национального законодательства перевозки лесоматериалов и отдельных продуктов их переработки автомобильным транспортом через Верхний Ларс были запрещены. Использование альтернативного маршрута поставок через черноморские порты Российской Федерации в Грузию и далее в Армению приводило к значительным дополнительным затратам.

Пока ограничение снято на 1 год.