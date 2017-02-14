Жители Дрездена живой цепью заблокировали марш ультраправых активистов

Сотни жителей Дрездена взялись за руки и сформировали живую цепь, чтобы воспрепятствовать маршу ультраправых активистов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, кадры с места событий во вторник, 14 февраля, публикует Ruptly.

Как уточняет агентство, правые радикалы планировали устроить манифестацию в годовщину начала бомбардировок города авиацией союзников в 1945 году, однако их планы были сорваны.

C 13 по 15 февраля 1945 года ВВС США и Великобритании осуществили ряд авианалетов на Дрезден: из-за бомбардировок и возникших в результате пожаров погибли от 22 до 25 тысяч человек.