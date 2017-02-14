Смартфоны Samsung обошли iPhone в рейтинге Роскачества

Российская система качества (Роскачество) провело исследование смартфонов и составило их рейтинг, первые строчки в котором по совокупности показателей заняли устройства южнокорейской компании Samsung, обойдя iPhone американской Apple. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Роскачества.

Опубликованный рейтинг смартфонов сейчас состоит из порядка 250 моделей популярных мировых брендов. Устройства Samsung (различные модели Galaxy) занимают с первой по седьмую строчку рейтинга, на восьмом — LG, на девятом — снова Samsung, а смартфоны Apple занимают 10-13 позиции.

Как уточняет Роскачество, тестирование смартфонов велось по двадцати направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора. Всего изучено 274 показателя качества.