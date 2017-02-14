В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 14-го февраля по положению на 17:00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходимы повороты Тигранашена, автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходимы дороги региона Кашатаг и автодорога Карвачар-Сотк.