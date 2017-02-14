Власти Южной Кореи вновь потребовали арестовать руководителя Samsung

Прокуратура Южной Кореи опять настаивает на аресте заместителя председателя правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ-Ёна. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает Korea Times. Предприниматель обвиняется в коррупции. Ранее в январе суд отклонил аналогичный запрос прокуроров. Новое заседание суда по вопросу ареста Ли Чжэ-Ёна состоится в четверг, 16 февраля. Во вторник бизнесмен провел около 15 часов на допросе.