Впервые кандидат в депутаты НС Армении сдал экзамен на владение армянским языком

В соответствии с требованием статьи 80 Избирательного кодекса Армении, кандидат в депутаты Национального Собрания должен владеть армянским языком. Обстоятельство владения армянским языком удостоверяется выданным учебным заведением выпускным документом о получении образования в учебных заведениях на армянском языке или об окончании обучения по предусмотренному образовательными программами предмету “армянский язык” и прохождении итоговой аттестации (свидетельство, аттестат, диплом).

Как сообщает Арменпресс, в случае отсутствия выпускного документа, удостоверяющего обстоятельство владения армянским языком, обстоятельство владения армянским языком проверяется в порядке, установленном Министерством образования и науки Республики Армения, который должен предусматривать разумные, объективные критерии проверки обстоятельства владения армянским языком, а также процедуры контроля этого процесса. Результаты проверки в трехдневный срок могут быть обжалованы в суд.

По приказу министра образования и науки Армении в министерстве был проведен экзамен, проверяющий владение армянским языком кандидата в депутаты НС. Единственная заявка на получение соответствующего документа была получена 10 февраля.

В соответствии с установленной процедурой, в следующий рабочий день, 13 февраля, была сформирована комиссия, а 14 февраля был проведен экзамен. Кандидат в депутаты получит в определенные законом сроки свидетельство о владении языка, так как набрал 28 из 30 баллов.