Королева Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности (NCSC). Задача Центра - обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае подобных инцидентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью", - сказал глава NCSC Киран Мартин в интервью Би-би-си.

NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки.

"Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться", - говорит Киран Мартин.