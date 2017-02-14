Известна дата проведения выборов в Совет старейшин Еревана

Проект решения о проведении 14 мая 2017 года выборов в Совет старейшин Еревана включен в повестку заседания правительства Армении, сообщает Арменпресс со ссылкой на e-gov.am.

«Принятие проекта решения правительства «О проведении очередных выборов Совета старейшин Еревана» связано с истечением срока полномочий Совета старейшин в соответствии со 16-й статьей закона «О местном самоуправлении в городе Ереване» и вытекает из требования пункта 2 статьи 127 Избирательного кодекса», - говорится в объяснении проекта.