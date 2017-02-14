Расходы американцев на подарки к Дню святого Валентина оценили в $18,2 млрд

Средние расходы американцев в День святого Валентина в этом году снизятся до $136,57 на человека с рекордного показателя прошлого года ($146,84), свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. Совокупные расходы по стране составят $18,2 млрд против $19,7 млрд в 2016 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"День святого Валентина остается популярным праздником с точки зрения подарков, хотя в этом году потребители стали более экономными, - говорит президент NRF Мэтью Шэй.

Около 19% тех, кто отмечают Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $4,3 млрд. Еще 19% подарят одежду ($1,9 млрд). Более трети опрошенных (37%) поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $3,8 млрд. Около $2 млрд будет потрачено на цветы, $1,7 млрд - на конфеты и сладости, $1,4 млрд - на подарочные карты, еще $1 млрд - на поздравительные открытки.