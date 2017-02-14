СМИ: в Малайзии убит брат лидера КНДР Ким Чен Ына

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чон Нам убит в Малайзии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает во вторник агентство Рёнхап.

По данным агентства, Ким Чон Нам предположительно был убит в аэропорту отравленными иглами. Покушение совершили две женщины.

Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. У них разные матери. Ким Чон Нам впал в немилость у отца, был отстранен от наследования высшего поста. С 2001 года он жил за границей.