Модель Белла Хадид стала новым лицом TAG Heuer

Американская модель Белла Хадид стала новым лицом швейцарского часового бренда TAG Heuer. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. 20-летняя девушка уже приняла участие в рекламной кампании фирмы и снялась в видеоролике.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.