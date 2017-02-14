Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Модель Белла Хадид стала новым лицом TAG Heuer


Американская модель Белла Хадид стала новым лицом швейцарского часового бренда TAG Heuer. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. 20-летняя девушка уже приняла участие в рекламной кампании фирмы и снялась в видеоролике.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации