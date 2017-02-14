Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Члены НАТО в Европе и Канада увеличили оборонные расходы на $10 млрд


Расходы НАТО на оборону в 2016 году выросли на 3,8%. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Расходы на оборону у европейских членов альянса и Канады в реальном исчислении увеличились на 3,8%. Это значительно больше, чем мы предвидели изначально - это дополнительно примерно $10 млрд", - сказал он.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали этот процесс", - отметил Столтенберг.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации