Члены НАТО в Европе и Канада увеличили оборонные расходы на $10 млрд

Расходы НАТО на оборону в 2016 году выросли на 3,8%. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Расходы на оборону у европейских членов альянса и Канады в реальном исчислении увеличились на 3,8%. Это значительно больше, чем мы предвидели изначально - это дополнительно примерно $10 млрд", - сказал он.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали этот процесс", - отметил Столтенберг.